С 5 июля на Красноярской железной дороге вводится в расписание дополнительный городской электропоезд

С 5 июля по многочисленным просьбам пассажиров компания «Краспригород» вводит в расписание дополнительную электричку, которая позволит жителям Красноярска, работающим с 9 утра, комфортно добираться на работу.
Электропоезд Красноярск – Зыково – Красноярск будет курсировать по будним дням. Отправление со станции Красноярск – в 08:03, прибытие на станцию Зыково – в 09:02.
Время указано местное.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».
Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.