Между Грозным и Волгоградом возобновлено прямое железнодорожное сообщение

09:59

8 августа на вокзале Гудермес состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к возобновлению курсирования поезда № 301/302 Грозный – Волгоград. Напомним, что прямое железнодорожное сообщение между этими городами было прервано с апреля прошлого года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника СКЖД по Грозненскому территориальному управлению Султан Тумхаджиев, начальник Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Игорь Поляков, министр транспорта и связи Чеченской республики Рамзан Черхигов, министр по туризму Чеченской республики Муслим Байтазиев.

Напомним, что решение о возобновление курсирования было принято в апреле текущего года на встрече начальника СКЖД Сергея Задорина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Поезд Грозный – Волгоград будет курсировать один раз в 4 дня. Он свяжет 5 регионов Юга России: Чеченскую республику, Дагестан, Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области. Состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха и биотуалетами. В нем также предусмотрены места для маломобильных граждан. Время в пути составит 25 часов.

Отметим, что в этом году ОАО «ЖД» направит на развитие железнодорожной инфраструктуры Чеченской республики 1,2 млрд рублей. Это на 23% больше, чем в 2020 году.

В настоящее время продолжается реализация крупнейшего инвестиционного проекта по восстановлению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Чеченской республике. В рамках этой работы в июле были введены в эксплуатацию устройства железнодорожной автоматики на участке Червленная-Узловая – Хасав-Юрт, протяженность которого составляет порядка 60 км. Кроме того, все переезды были оснащены автоматической сигнализацией.

Эти работы стали заключительным этапом в восстановлении технических средств на направлении Ищерская – Гудермес – Хасав-Юрт, входящем в международный коридор «Север – Юг».

Также планируются реконструкция объектов вагонного и локомотивного хозяйств, переустройство железнодорожных путей и другие мероприятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.