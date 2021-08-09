Расписание поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в августе в связи с модернизацией инфраструктуры

В августе на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги внесены изменения в расписании пригородных поездов в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, 10-12, 17-19, 23-27 и 30-31 августа с 22:00 до 05:00 работы пройдут на участках Люблино – Царицыно и Красный Строитель – Щербинка. Кроме того, 16-20 и 23-27 августа с 00:50 до 04:50 продолжится укладка бесстыкового пути на станции Павшино. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы изменения были минимальными.

В указанные дни и часы движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте; несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Нахабино, Подольск и Львовская, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.