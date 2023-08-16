18 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги

18 августа в связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге некоторые пригородные поезда будут курсировать по измененному графику.
В этот день дневной электропоезд Зеледеево – Красноярск отправится в рейс на 8 минут раньше – в 15:20 (вместо 15:28).
Позже будут отправляться в поездки следующие пригородные поезда:
Кроме того, 18 августа вечерний электропоезд Красноярск – Снежница – Красноярск будет курсировать по сокращенному маршруту – до станции Минино. Отправление из Красноярска в 18:33, прибытие в Минино в 19.07, отправление из Минино в 19:46.
Также в период с 18 августа по 1 сентября по вторникам и пятницам будут отправляться в поездки позже:
по пятницам:
КрасЖД и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.