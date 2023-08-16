Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

18 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги

2023-08-16 10:46
18 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги
18 августа в связи с ремонтными работами на Красноярской железной дороге некоторые пригородные поезда будут курсировать по измененному графику.

В этот день дневной электропоезд Зеледеево – Красноярск отправится в рейс на 8 минут раньше – в 15:20 (вместо 15:28).

Позже будут отправляться в поездки следующие пригородные поезда:

  • электропоезд Красноярск-Северный – Кача – на 44 минуты: отправление из Красноярска 09:13 (вместо 08:29), прибытие на станцию Кача в 10:35 (вместо 09:51);
  • электропоезд Кача – Красноярск – на 48 минут: отправление со станции Кача в 11:31 (вместо 10:43), прибытие в Красноярск в 12:49 (вместо 12:01);
  • электропоезд Чернореченская – Красноярск – на 29 минут: отправление из Чернореченской в 07:14 (вместо 06:45), прибытие в Красноярск в 10:32 (вместо 10:03);
  • электропоезд Красноярск – Чернореченская – на 24 минуты: отправление из Красноярска в 09:11 (вместо 08:47), прибытие на станцию Чернореченская в 12:37 (вместо 11:59).

Кроме того, 18 августа вечерний электропоезд Красноярск – Снежница – Красноярск будет курсировать по сокращенному маршруту – до станции Минино. Отправление из Красноярска в 18:33, прибытие в Минино в 19.07, отправление из Минино в 19:46.

Также в период с 18 августа по 1 сентября по вторникам и пятницам будут отправляться в поездки позже:

  • ускоренный электропоезд Красноярск – Иланская – на 1 час 16 минут: отправление из Красноярска в 11:02 (вместо 09:46), прибытие на станция Иланская в 15:49 (вместо 14:33);
  • электропоезд Иланская – Бугач – на 1 час 16 минут: отправление из Иланского в 16:13 (вместо 14:57), прибытие на станцию Бугач в 21:36 (вместо 20:07);

по пятницам:

  • пригородный поезд Красноярск – Иланская – Решоты – на 1 час 48 минут: отправление из Красноярска в 20:12 (вместо 18:24).

КрасЖД и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

