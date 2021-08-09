Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах

15:49

Пассажиры поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») могут оформить билеты по «невозвратному» тарифу в купейные вагоны поездов внутригосударственного сообщения, отправляющихся с 1 сентября по 23 декабря 2021 года. Приобрести билеты можно не позднее 11 дней (включительно) до отправления поезда.

Оформить проездные документы по данному тарифу можно в последнее четырехместное купе вагона (для двухэтажных вагонов – последнее купе на обоих этажах). По сравнению со стандартным тарифом «невозвратные» билеты стоят в среднем на 25% дешевле.

Акция не распространяется на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».