«ЖД Бонус» расширяет действие скидки для пассажиров с I группой инвалидности

С 10 августа 2021 года пассажиры поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с I группой инвалидности, являющиеся участниками программы «ЖД Бонус», смогут оформлять билеты со скидкой не только в вагоны СВ, но и в купейные вагоны. Кроме того, билеты по сниженным ценам теперь могут приобретать и сопровождающие их лица.

При оформлении проездных документов в купейные вагоны для пассажира с инвалидностью I группы и его сопровождающего скидка составит 55% на каждый билет. Для поездок в вагонах СВ размер скидки сохранится на уровне 50% и также будет распространяться на двух лиц.

Для получения скидки пассажиру с I группой инвалидности и его сопровождающему необходимо обратиться в кассу дальнего следования АО «ФПК», предъявить паспорт, справку об инвалидности и номера участников программы «ЖД Бонус». После этого специальный тариф будет применяться автоматически при оформлении проездного документа. Если в качестве сопровождающего начнет выступать другой человек, то для оформления скидки на него нужно будет повторно обратиться в кассу.

Билеты по сниженным ценам можно купить в кассах, на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Зарегистрироваться в программе «ЖД Бонус» можно через кассы дальнего следования АО «ФПК» или на сайте www.rzd-bonus.ru.

Пассажиры с инвалидностью также могут оформлять билеты с 50% скидкой в специализированные купе и в вагоны с местами для сидения скоростных поездов АО «ФПК» 700-й и 800-1 нумерации, а на высокоскоростные поезда «Сапсан» – с 40% скидкой. В данном случае быть участником программы лояльности «ЖД Бонус» необязательно.

Подробная информация размещена на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры»/«Оформление билетов».