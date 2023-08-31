Столицы Республик Башкортостан и Дагестан свяжет новый дополнительный поезд

16:44

На Куйбышевской железной дороге назначен дополнительный пассажирский поезд № 283/284 сообщением Уфа – Махачкала. Он будет курсировать между столицами Башкортостана и Дагестана в течение всего сентября.

В первый рейс он отправится из Уфы 31 августа в 19:48, из Махачкалы – 2 сентября в 16:35.

Далее поезд будет курсировать с 6 по 30 сентября через день. Маршрут следования проходит через Самару, Саратов, Астрахань, Кизляр. Время указанно местное.

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны. В одном из вагонов имеется купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Продажа проездных документов уже открыта. Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.