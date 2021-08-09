Первая группа детей из больниц Туапсе отправилась к местам отдыха

21:17

Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами. Медицинские работники будут сопровождать их в поездке и продолжат наблюдение за ними в детских оздоровительных лагерях.

По предварительным данным, завтра планируется выписать ребят из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска после результатов заключительных анализов.

Напомним, организованные группы, в которых к месту отдыха из Мурманска и Петрозаводска в Туапсе, следовало около 250 детей, проезжали в составе поезда №226/225 Мурманск – Адлер. Сразу после первых поступивших жалоб поездная бригада в соответствии с инструкцией вызвала на ближайшую станцию медицинских работников, было организовано эстафетное медицинское наблюдение. После осмотра врачами часть детей была госпитализирована в лечебные учреждения Краснодарского края (Белореченска, Апшеронска и Туапсе) с подозрением на инфекционное заболевание.

В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

Железнодорожники и врачи предпринимали все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО «ЖД». Холдинг проводит собственное расследование обстоятельств происшествия и оказывает содействие всем причастным ведомствам.