Туристический поезд «Дорогой мужества» отправился в первую поездку из Белгорода в Прохоровку

Туристический поезд «Дорогой мужества», который по субботам и воскресеньям на паровозной тяге курсирует по маршруту Старый Оскол – Сараевка, отправился в первый рейс из Белгорода в Прохоровку с организованной группой белгородских школьников. Ребята посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». В пути с помощью аудиогида они узнали об истории строительства Дороги мужества – 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной Армии на Курской дуге.

В составе поезда – электровоз и два стилизованных вагона, которые оснащены системами климат-контроля, видеокамерами, мультимедиа и экологичными санитарными комнатами. Комфортные места для сидения оборудованы откидными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств. Пассажиров обслуживают проводники в форме времен Великой Отечественной войны.

Туристический поезд «Дорогой мужества» будет курсировать по маршруту Белгород – Прохоровка по средам и четвергам, отправляясь со станции Белгород в 08:05, прибывая на остановочный пункт Музейный комплекс в 08:57. В обратном направлении состав отправится в 11:49 и прибудет в Белгород в 12:35, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.