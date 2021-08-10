Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится в воскресные дни августа в связи с укладкой нового пути на участке Стройка – Балашиха

ОАО «ЖД» продолжает работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД.

В воскресные дни 15, 22 и 29 августа железнодорожники уложат 1 км нового пути на участке Стройка – Балашиха. На станции Балашиха ведется строительство островной платформы, готовность которой составляет 70%. В ближайшее время приступят к установке плит перекрытия и лестничных сходов на строящемся пешеходном мосту. В период технологических «окон», с 00:30 до 16:30, движение поездов на участке будет приостановлено.

Кроме того, в августе продолжится строительство многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления в районе станции Нижегородская, в связи с чем будет закрыт второй главный путь.

Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.