«Ласточки» доставят в парк «Патриот» участников и гостей VII Международного военно-технического форума «Армия-2021»

С 22 августа по 4 сентября, в дни Международного военно-технического форума «Армия» и Международных армейских игр, от Белорусского вокзала до парка «Патриот» будут курсировать поезда «Ласточка».

Для удобства посетителей холдинг «ЖД» организовал прямое беспересадочное сообщение по технологии «Ласточка» + тепловоз», когда по ходу движения происходит смена вида тяги (с электрифицированной на неэлектрифицированную линию). Смена тяги будет производиться на станции Кубинка.

Москва (Белорусский вокзал) – Парк «Патриот»

Поезд Время отправления Время прибытия Остановки № 901 08:33 10:31 Кубинка № 903 13:13 15:11 Кубинка

Парк «Патриот» – Москва (Белорусский вокзал)

Поезд Время отправления Время прибытия Остановки № 902 11:00 12:58 Кубинка № 904 16:46 18:43 Кубинка

«Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поезде для пассажиров предусмотрено 3 класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены 2 подъемника для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку, в том числе с низких платформ, и места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Билеты на «Ласточку» сообщением Москва – Парк «Патриот» доступны по фиксированной стоимости: 250 рублей – эконом-класс и базовый, 500 рублей – бизнес-класс.

Организаторы форума «Армия-2021» подготовили подарок для пассажиров «Ласточек»: им будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на бесплатный проход на форум с 23 по 28 августа, а первые 1000 гостей получат в подарок брендированную карту «Тройка». Для этого гостям форума необходимо проследовать на специальную стойку во входной группе «С».

В этом году посетителей форума ждет обширная программа показа возможностей военной техники, первый этап конкурса «Танковый биатлон», демонстрационные показы на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.