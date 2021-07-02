Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорому пригородному поезду «Ласточка» Самара – Жигулевское Море назначены новые остановки

2021-07-02 13:03
Скорому пригородному поезду «Ласточка» Самара – Жигулевское Море назначены новые остановки
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 5 июля по многочисленным просьбам пассажиров скорому пригородному поезду «Ласточка», который курсирует по маршруту Самара – Жигулевское Море, назначают дополнительные остановки.

Для удобства пассажиров скорый поезд «Ласточка» теперь будет делать остановки на стациях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская и Задельная.

Напомним: в первый рейс по маршруту Самара – Жигулевское Море электропоезд «Ласточка» отправился 11 июня 2021 года. С 12 июня скорые поезда «Ласточка» стали курсировать ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Менее чем за месяц современный пригородный поезд стал любимым видом транспорта для жителей Самарской области. Отметим, что с момента запуска пассажирами новой электрички стали более 35 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

