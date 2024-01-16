Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на услугу доставки малогабаритных посылок на вокзалах Забайкальской магистрали за год вырос более чем на 19%

2024-01-16 09:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году на Забайкальской железной дороге по схеме «От вокзала к вокзалу» было отправлено и получено более 11,9 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это на 19,4% больше, чем за 2022 год.

Лидерами по количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов по итогам прошлого года стали вокзалы станций Чита-2 (3,7 тыс. посылок, +14,3% в сравнении с 2022 годом), Благовещенск (3,1 тыс. отправлений, +37,5%) и Белогорск (1,1 тыс. посылок, +1,1%).

В настоящее время пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД, которые расположены в Забайкальском крае и Амурской области.

По условиям предоставления сервиса вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте услуги или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

