На Свердловской железной дороге набирает популярность сервис доставки питания к поездам дальнего следования

14:15

Сервис доставки питания к поездам дальнего следования набирает популярность. С апреля по июнь на СвЖД выполнено более 100 заказов по доставке различных блюд из городских ресторанов и кафе к поездам, а всего с момента запуска на дороге (с начала года) выполнено около 200 заказов.

Лидерство по количеству выполненных заказов удерживает Тюмень. На ее долю по итогам полугодия пришлась почти половина всех доставок. Специалисты Уральского филиала АО «ФПК» планируют изучить и расширить опыт нефтегазовой столицы. Второе место по числу заявок от пассажиров занимает Екатеринбург: во II квартале его доля увеличилась и по итогам 6 месяцев составила 40%.

Самыми востребованными являются комплексные обеды. Так, в Тюмени к поезду можно заказать «Ланч путешественника» или «Ланч пассажира», куда входят суп, горячее и салат. Большим спросом пользуются наборы «Легкая дорога», «Последний вагон», «Под стук колес», предлагающие супы, салаты, пасту или пиццу в различных комбинациях.

В Столице Урала чаще всего заказывают пиццу или курицу с картофелем, в Сургуте – блюда с северными морепродуктами и красной рыбой («Уха сибирская», «Форель с цветной капустой», «Цезарь с тигровыми креветками»).

Напомним: в границах СвЖД услуга доставки питания в настоящее время доступна для пассажиров поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), которые отправляются или проходят через Сургут, Тюмень и Екатеринбург. Список партнеров сервиса и городов постоянно расширяется.

Оставить заказ можно как в момент покупки билета на сайте ОАО «ЖД» (необходимо перейти на старую версию сайта – https://pass.rzd.ru) или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», так и после – через «Личный кабинет». В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис «Доставка еды к поезду» из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

После выбора сервиса пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки еды. После выбора станции станет доступен список ресторанов и их меню. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. На следующем этапе нужно указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу (количество персон, наличие аллергии на компоненты и т. д.). При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе «Личный кабинет» на сайте не позднее чем за 2 часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Доставку еды осуществляют курьеры предприятий общественного питания, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.