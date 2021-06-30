Два новых пригородных поезда начнут курсировать на направлении Ростов – Таганрог с 1 июля

17:45

С 1 июля на маршруте Ростов – Таганрог пригородные поезда будут совершать 2 дополнительных рейса в вечернее время: один из них – из донской столицы в Таганрог, второй – в обратном направлении.

Из Ростова назначается пригородный поезд № 6512 отправлением в 18:18 и прибытием на конечную станцию в 19:47. В пути у электрички предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, Хапры, Синявская, Приморка, Вареновка, Таганрог-Пассажирский.

Из Таганрога с 1 июля в 21:00 будет отправляться пригородный поезд № 6521. Он станет делать остановки на станциях и платформах Таганрог-Пассажирский, Бессергеновка, Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Морской Чулек, Синявская, Хапры, Первомайская, Гниловская. В Ростов поезд будет прибывать в 22:34.

2 июля данные поезда курсировать не будут, а уже с 3 июля они будут курсировать ежедневно.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.