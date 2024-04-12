На железнодорожном вокзале Уфа заработали навигационные терминалы

15:35

С апреля 2024 года посетители железнодорожного вокзала станции Уфа могут воспользоваться специальными навигационно-справочными терминалами, установленными на первом этаже здания.

Современные справочные терминалы оснащены 3D-картой, с помощью которой можно построить маршрут до нужной точки (и сохранить его себе в смартфон, отсканировав специальный QR-код), уточнить информацию о предоставляемых сервисах и услугах, а также о работе кафе, магазинов и банкоматов, размещенных на вокзалах.

Наиболее актуальными интерактивные устройства могут стать для маломобильных пассажиров. Программа позволяет проложить маршрут до необходимой локации через лифты или пандусы. Слабовидящие пассажиры также могут пользоваться терминалами благодаря специализированным функциям устройств, лупе, увеличивающей детали интерфейса, и озвучке текста и маршрута.

Кроме того, ведутся работы по обновлению раздела «Навигация по вокзалам» в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», направленные на то, чтобы пассажиры смогли получить полную информацию в своем смартфоне, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.