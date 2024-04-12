Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожном вокзале Уфа заработали навигационные терминалы

2024-04-12 15:35
На железнодорожном вокзале Уфа заработали навигационные терминалы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С апреля 2024 года посетители железнодорожного вокзала станции Уфа могут воспользоваться специальными навигационно-справочными терминалами, установленными на первом этаже здания.

Современные справочные терминалы оснащены 3D-картой, с помощью которой можно построить маршрут до нужной точки (и сохранить его себе в смартфон, отсканировав специальный QR-код), уточнить информацию о предоставляемых сервисах и услугах, а также о работе кафе, магазинов и банкоматов, размещенных на вокзалах.

Наиболее актуальными интерактивные устройства могут стать для маломобильных пассажиров. Программа позволяет проложить маршрут до необходимой локации через лифты или пандусы. Слабовидящие пассажиры также могут пользоваться терминалами благодаря специализированным функциям устройств, лупе, увеличивающей детали интерфейса, и озвучке текста и маршрута.

Кроме того, ведутся работы по обновлению раздела «Навигация по вокзалам» в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», направленные на то, чтобы пассажиры смогли получить полную информацию в своем смартфоне, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru