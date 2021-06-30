Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Еще 6 поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях Калининградской железной дороги будут курсировать чаще до конца лета

2021-06-30 12:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно параметрам сезонного расписания и областного заказа, с 1 июля по 31 августа увеличивается периодичность курсирования поездов №№ 7101, 7102, 7201, 7202, 6721 и 6722.

В частности, поезд сообщением Калининград – Зеленоградск-Новый, который отправляется с Южного вокзала в 09:00, а в обратном направлении – в 10:13 по выходным и праздничным дням, теперь будет курсировать ежедневно.

Утренний поезд «выходного и праздничного дня Калининград – Светлогорск (отправление с Южного вокзала – в 10:20, из Светлогорска – в 11:30), с 1 июля до конца августа также переведен на ежедневный режим курсирования.

Вечерний поезд Светлогорского направления (отправление с Южного вокзала – в 19:32, из Светлогорска – в 21:17), который в июне назначался в расписание периодически в зависимости от прогноза погоды, с 1 июля будет курсировать по выходным и праздничным дням постоянно.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

