Билеты на поезд «Ласточка» Киров – Нижний Новгород 12 июня можно купить от 650 рублей

09:33

Пассажиры скоростных поездов «Ласточка» Киров – Нижний Новгород, планирующие путешествие 12 июня, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам.

Специальная акция приурочена к 650-летию города Киров и распространяется на поезда «Ласточка» № 719 и № 720. Так, стоимость проезда в экономическом и базовом классах составит от 650 рублей.

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Ласточка» можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.