С начала года на Свердловской железной дороге перевозки удобрений выросли почти в 1,5 раза

12:52

В январе-мае 2024 года погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге превысила 7,7 млн тонн, что на 45,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса.

Экспортные отправки удобрений через порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Азово-Черноморского бассейна и сухопутные погранпереходы за 5 месяцев 2024 года увеличились в 1,6 раза (отправлено 5,8 млн тонн).

Внутри страны удобрения отправляются назначением на станции Северной, Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Горьковской железных дорог. Перевезено более 1 млн тонн (+20,2% к январю-маю прошлого года).

В лидеры по отправке химических и минеральных удобрений на сети российских железных дорог входят предприятия Пермского края, основные станции погрузки – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.