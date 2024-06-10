Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на Свердловской железной дороге перевозки удобрений выросли почти в 1,5 раза

2024-06-10 12:52
С начала года на Свердловской железной дороге перевозки удобрений выросли почти в 1,5 раза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-мае 2024 года погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге превысила 7,7 млн тонн, что на 45,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса.

Экспортные отправки удобрений через порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Азово-Черноморского бассейна и сухопутные погранпереходы за 5 месяцев 2024 года увеличились в 1,6 раза (отправлено 5,8 млн тонн).

Внутри страны удобрения отправляются назначением на станции Северной, Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Горьковской железных дорог. Перевезено более 1 млн тонн (+20,2% к январю-маю прошлого года).

В лидеры по отправке химических и минеральных удобрений на сети российских железных дорог входят предприятия Пермского края, основные станции погрузки – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru