На Сахалине возобновляется курсирование пригородного поезда Холмск – Невельск

10:22

С 4 сентября АО «Пассажирская компания «Сахалин» после многолетнего перерыва вновь запускает пригородное движение на маршруте Холмск – Невельск. Перевозки будут осуществляться рельсовым автобусом РА-3. Комфортный «Орлан» будет курсировать по юго-западному побережью Сахалина в выходные и праздничные дни по следующему расписанию:

отправление со станции Холмск-Северный – в 10:01, прибытие в Невельск – в 11:21;

отправление из Невельска – в 11:31, прибытие в Холмск – в 12:40.

Стоимость проезда составит 90 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников предусмотрены скидки.

Напомним: направление Холмск – Невельск было закрыто в 1994 году.

Рельсовые автобусы «Орлан» приобрели популярность у пассажиров и курсируют на направлениях Южно-Сахалинск – Томари, Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Дальнее-1, Южно-Сахалинск – Пять Углов, Холмск – Чехов и Холмск – Томари, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.