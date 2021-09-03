Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Сахалине возобновляется курсирование пригородного поезда Холмск – Невельск

2021-09-03 10:22
На Сахалине возобновляется курсирование пригородного поезда Холмск – Невельск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 4 сентября АО «Пассажирская компания «Сахалин» после многолетнего перерыва вновь запускает пригородное движение на маршруте Холмск – Невельск. Перевозки будут осуществляться рельсовым автобусом РА-3. Комфортный «Орлан» будет курсировать по юго-западному побережью Сахалина в выходные и праздничные дни по следующему расписанию:

  • отправление со станции Холмск-Северный – в 10:01, прибытие в Невельск – в 11:21;
  • отправление из Невельска – в 11:31, прибытие в Холмск – в 12:40.

Стоимость проезда составит 90 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников предусмотрены скидки.

Напомним: направление Холмск – Невельск было закрыто в 1994 году.

Рельсовые автобусы «Орлан» приобрели популярность у пассажиров и курсируют на направлениях Южно-Сахалинск – Томари, Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Дальнее-1, Южно-Сахалинск – Пять Углов, Холмск – Чехов и Холмск – Томари, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru