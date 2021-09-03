На Сахалине возобновляется курсирование пригородного поезда Холмск – Невельск

С 4 сентября АО «Пассажирская компания «Сахалин» после многолетнего перерыва вновь запускает пригородное движение на маршруте Холмск – Невельск. Перевозки будут осуществляться рельсовым автобусом РА-3. Комфортный «Орлан» будет курсировать по юго-западному побережью Сахалина в выходные и праздничные дни по следующему расписанию:
Стоимость проезда составит 90 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников предусмотрены скидки.
Напомним: направление Холмск – Невельск было закрыто в 1994 году.
Рельсовые автобусы «Орлан» приобрели популярность у пассажиров и курсируют на направлениях Южно-Сахалинск – Томари, Южно-Сахалинск – Поронайск, Южно-Сахалинск – Дальнее-1, Южно-Сахалинск – Пять Углов, Холмск – Чехов и Холмск – Томари, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.