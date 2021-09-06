«Ласточки», курсирующие на участке Пермь – Краснокамск Свердловской железной дороги, будут останавливаться на о. п. Никитино

10:38

С 1 сентября электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Краснокамск – Пермь – Краснокамск с остановками Оверята и Рейд, останавливаются также в деревне Никитино. Это стало возможным благодаря появлению нового остановочного пункта, который Свердловская магистраль построила по запросам жителей в кратчайшие сроки.

На данном участке обновили железнодорожное полотно – укрепили насыпь, уложили новую рельсошпальную решетку, после чего возвели на о. п. Никитино удобную посадочную платформу с ограждением и теневым навесом. Ей смогут пользоваться жители деревни Никитино, села Мысы и соседних населенных пунктов (по прогнозам, до 100 человек в сутки), чтобы быстро и с комфортом добираться до краевой столицы.

Напомним: сейчас «Ласточка» совершает между Краснокамском и Пермью 5 рейсов в день в каждом направлении, перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК»). Уточнить расписание и оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, через мобильные приложения «Пригород» и «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.