Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточки», курсирующие на участке Пермь – Краснокамск Свердловской железной дороги, будут останавливаться на о. п. Никитино

2021-09-06 10:38
«Ласточки», курсирующие на участке Пермь – Краснокамск Свердловской железной дороги, будут останавливаться на о. п. Никитино
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 сентября электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Краснокамск – Пермь – Краснокамск с остановками Оверята и Рейд, останавливаются также в деревне Никитино. Это стало возможным благодаря появлению нового остановочного пункта, который Свердловская магистраль построила по запросам жителей в кратчайшие сроки.

На данном участке обновили железнодорожное полотно – укрепили насыпь, уложили новую рельсошпальную решетку, после чего возвели на о. п. Никитино удобную посадочную платформу с ограждением и теневым навесом. Ей смогут пользоваться жители деревни Никитино, села Мысы и соседних населенных пунктов (по прогнозам, до 100 человек в сутки), чтобы быстро и с комфортом добираться до краевой столицы.

Напомним: сейчас «Ласточка» совершает между Краснокамском и Пермью 5 рейсов в день в каждом направлении, перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК»). Уточнить расписание и оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, через мобильные приложения «Пригород» и «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru