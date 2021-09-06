Посещение бизнес-зала на вокзале Сочи для пассажиров поездов «Ласточка» стало вдвое дешевле

14:53

С 5 по 30 сентября 2021 года для пассажиров поездов «Ласточка» действуют специальные условия на посещение бизнес-зала на железнодорожном вокзале Сочи. Стоимость 3-х часового пребывания снижена вдвое – до 1,2 тыс. рублей.

Для гостей в бизнес-зале доступны комфортные рабочая и лаунж-зоны, детский игровой уголок, а также летняя терраса в «Венецианском дворике». В стоимость входит питание в формате «шведского стола». В ожидании поезда пассажиры могут выбрать закуски, салаты, супы, горячие блюда и десерты.

Посетить бизнес-зал без дополнительной платы могут дети до 2-х лет, владельцы карт программ лояльности PriorityPass, LoungeKey, DinersClub, DragonPass и MILEONAIR, а также пассажиры туристического поезда Туапсе – Гагра и премиальных классов обслуживания определенного перечня поездов АО «ФПК».

Напомним: бизнес-зал с новой технологией обслуживания был открыт на вокзальном комплексе Сочи в конце мая прошлого года. В настоящее время бизнес-залы нового формата представлены еще на Павелецком и Ленинградском вокалах в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также в Волгограде, Нижнем Новгороде, Иванове и Петрозаводске.

В 2020 году Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «ЖД» стала лауреатом XI Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги – транспортные услуги» за проект «Бизнес-залы нового формата». В 2021 году проект «Бизнес-залы нового формата» вошел в шорт-лист Международной премии в области клиентского опыта CX WorldAwards в номинации «Офлайн-клиентский опыт», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.