Холдинг «ЖД» продлевает на месяц круговой туристический маршрут в Карелию

2021-06-30 11:13
Для пассажиров, желающих в летние выходные отправиться в путешествие в Республику Карелия, холдинг «ЖД» продлевает на июль круговой туристический маршрут № 936 Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала»/остров Валаам – Москва.

Для удобства пассажиров на данном маршруте будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс».

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам и прибывать обратно по воскресеньям.

Транспорт

Станция

Дата

Время прибытия

Время отправления

 

поезд № 936

Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал)

2, 9, 16 июля

-

16:50

Сортавала

3, 10, 17 июля

08:28

10:00

Горный парк «Рускеала»

3, 17 июля

11:24

18:50

Скоростной теплоход «Метеор»

Остров Валаам

10 июля

11:30

15:25

Поезд № 936

Москва-Октябрьская-Тур (Ленинградский вокзал)

4, 11, 18 июля

10:16

-

В поездках отправлением из Москвы 2 и 16 июля в стоимость билета включены гарантированные услуги: питание (2 завтрака), пешеходная экскурсия с гидом по городу Сортавала, входной билет в горный парк «Рускеала» и экскурсия с прогулкой в конном экипаже.

При отправлении 9 июля билеты включают вместо посещения горного парка трансфер на скоростном теплоходе «Метеор» на остров Валаам (где 10-11 июля пройдут торжественные мероприятия, посвященные престольному празднику Валаамской обители, – Дню памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских), а также экскурсия по Валаамскому монастырю и обед в монастыре.

Приобрести билеты на круговой туристический маршрут в Карелию можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва-Октябрьская-Туристическая.

