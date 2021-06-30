Холдинг «ЖД» продлевает на месяц круговой туристический маршрут в Карелию

Для пассажиров, желающих в летние выходные отправиться в путешествие в Республику Карелия, холдинг «ЖД» продлевает на июль круговой туристический маршрут № 936 Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала»/остров Валаам – Москва.
Для удобства пассажиров на данном маршруте будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс».
Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам и прибывать обратно по воскресеньям.
|
Транспорт
|
Станция
|
Дата
|
Время прибытия
|
Время отправления
|
поезд № 936
|
Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал)
|
2, 9, 16 июля
|
-
|
16:50
|
Сортавала
|
3, 10, 17 июля
|
08:28
|
10:00
|
Горный парк «Рускеала»
|
3, 17 июля
|
11:24
|
18:50
|
Скоростной теплоход «Метеор»
|
Остров Валаам
|
10 июля
|
11:30
|
15:25
|
Поезд № 936
|
Москва-Октябрьская-Тур (Ленинградский вокзал)
|
4, 11, 18 июля
|
10:16
|
-
В поездках отправлением из Москвы 2 и 16 июля в стоимость билета включены гарантированные услуги: питание (2 завтрака), пешеходная экскурсия с гидом по городу Сортавала, входной билет в горный парк «Рускеала» и экскурсия с прогулкой в конном экипаже.
При отправлении 9 июля билеты включают вместо посещения горного парка трансфер на скоростном теплоходе «Метеор» на остров Валаам (где 10-11 июля пройдут торжественные мероприятия, посвященные престольному празднику Валаамской обители, – Дню памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских), а также экскурсия по Валаамскому монастырю и обед в монастыре.
Приобрести билеты на круговой туристический маршрут в Карелию можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва-Октябрьская-Туристическая.