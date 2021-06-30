Холдинг «ЖД» продлевает на месяц круговой туристический маршрут в Карелию

11:13

Для пассажиров, желающих в летние выходные отправиться в путешествие в Республику Карелия, холдинг «ЖД» продлевает на июль круговой туристический маршрут № 936 Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала»/остров Валаам – Москва.

Для удобства пассажиров на данном маршруте будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс».

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам и прибывать обратно по воскресеньям.

Транспорт Станция Дата Время прибытия Время отправления поезд № 936 Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал) 2, 9, 16 июля - 16:50 Сортавала 3, 10, 17 июля 08:28 10:00 Горный парк «Рускеала» 3, 17 июля 11:24 18:50 Скоростной теплоход «Метеор» Остров Валаам 10 июля 11:30 15:25 Поезд № 936 Москва-Октябрьская-Тур (Ленинградский вокзал) 4, 11, 18 июля 10:16 -

В поездках отправлением из Москвы 2 и 16 июля в стоимость билета включены гарантированные услуги: питание (2 завтрака), пешеходная экскурсия с гидом по городу Сортавала, входной билет в горный парк «Рускеала» и экскурсия с прогулкой в конном экипаже.

При отправлении 9 июля билеты включают вместо посещения горного парка трансфер на скоростном теплоходе «Метеор» на остров Валаам (где 10-11 июля пройдут торжественные мероприятия, посвященные престольному празднику Валаамской обители, – Дню памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских), а также экскурсия по Валаамскому монастырю и обед в монастыре.

Приобрести билеты на круговой туристический маршрут в Карелию можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва-Октябрьская-Туристическая.