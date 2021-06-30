«Орланы» соединят Ростов-на-Дону с Азовским морем этим летом

С 3 июля между Ростовом-на-Дону и Ейском начнут курсировать современные дизельные поезда РА-3 «Орлан». Это позволит жителям и гостям Ростовской области и Краснодарского края провести выходные дни на базах отдыха и пляжах Азовского моря.
Новые комфортабельные двухвагонные составы будут курсировать по выходным дням до конца августа, отправляясь из Ростова-на-Дону рано утром, а вечером – возвращаясь обратно.
|
Сообщение
|
По дням недели
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
Ростов-на-Дону – Ейск (поезд № 6176/6175/6787)
|
суббота, воскресенье
|
06:45
|
09:52
|
Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская, Старощербиновская
|
Ейск – Ростов-на-Дону (поезд № 6788/6188/6187)
|
суббота, воскресенье
|
17:45
|
20:43
|
Старощербиновская, Староминская, Орловка-Кубанская, Батайск
Рельсовые автобусы РА-3 используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Составы оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и экологически чистые санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.
Стоимость билета по полному тарифу на весь маршрут составит 420 рублей.