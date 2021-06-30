Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Орланы» соединят Ростов-на-Дону с Азовским морем этим летом

2021-06-30 11:07
«Орланы» соединят Ростов-на-Дону с Азовским морем этим летом
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 июля между Ростовом-на-Дону и Ейском начнут курсировать современные дизельные поезда РА-3 «Орлан». Это позволит жителям и гостям Ростовской области и Краснодарского края провести выходные дни на базах отдыха и пляжах Азовского моря.

Новые комфортабельные двухвагонные составы будут курсировать по выходным дням до конца августа, отправляясь из Ростова-на-Дону рано утром, а вечером – возвращаясь обратно.

Сообщение

По дням недели

Время отправления

Время прибытия

Остановки

Ростов-на-Дону Ейск (поезд № 6176/6175/6787)

суббота, воскресенье

06:45

09:52

Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская, Старощербиновская

Ейск Ростов-на-Дону (поезд № 6788/6188/6187)

суббота, воскресенье

17:45

20:43

Старощербиновская, Староминская, Орловка-Кубанская, Батайск

Рельсовые автобусы РА-3 используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Составы оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и экологически чистые санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Стоимость билета по полному тарифу на весь маршрут составит 420 рублей.

