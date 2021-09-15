В Москве на соединительной ветке будущего МЦД-4 началось строительство двух новых станций

15:20

Заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Андрей Макаров осмотрел ход работ на соединительной железной дороге между Киевским и Белорусским направлениями. Линия станет частью МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». На данный момент здесь завершены основные работы по монтажу пролетных строений на искусственных сооружениях.

В настоящее время построены путепровод через пути Киевского направления и двухпутный мост высотой через Москву-реку, по своей архитектуре повторяющий Дорогомиловский мост. Ветка также включает самую протяженную железнодорожную эстакаду в Москве длиной 2 км.

Всего на соединительной ветке будут построены 3 новых остановочных пункта: Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящее время на станции Тестовская, расположенной на железнодорожной эстакаде, завершено строительство двух береговых платформ, начался монтаж навесов. В перспективе новая станция будет интегрирована со станцией МЦК «Деловой центр», платформой Тестовская МЦД-1 и станцией метро «Международная».

«Важны не только остановочные пункты, но и их интеграция с существующей транспортной инфраструктурой. Метро удобно тем, что переход с Кольцевой линии на радиальную можно осуществить с максимального количества станций. То же самое мы стараемся повторить и на МЦД: благодаря радиальным линиям МЦД и Московскому центральному кольцу мы создаем наземную сеть, которая позволит из любой точки с минимальным количеством пересадок без выхода на открытый воздух осуществить пересадку и доехать «от двери до двери», – отметил Андрей Макаров.

Станция Кутузовская строится в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК, что позволит интегрировать ее с МЦК, Филевской линией метро и 11 маршрутами наземного общественного транспорта. На новом остановочном пункте будущего МЦД-4 возведут 2 платформы с навесами. Для выхода на платформы будет построен надземный вестибюль площадью 2970 кв. м. Для маломобильных граждан пассажирскую инфраструктуру оборудуют 6 эскалаторами и 3 лифтами. Для интеграции новой инфраструктуры МЦД-4 с МЦК действующая платформа на кольце будет удлинена.

Еще одна новая станция – Поклонная, строительство которой также началось, – разместится между станциями Минская Киевского направления МЖД и Кутузовская. Она станет первым остановочным пунктом на соединительной ветке, через который поезда Киевского направления пойдут по маршруту МЦД-4 в обход Киевского вокзала.

Новый остановочный пункт включит в себя 2 платформы и конкорс. Последний, помимо доступа на пассажирскую инфраструктуру, обеспечит безопасный транзитный проход из одной части города в другую и соединит районы Раменки и Дорогомилово. Для удобства маломобильных пассажиров здесь появятся 2 лифта и 4 эскалатора. С остановочного пункта Поклонная можно будет совершить пересадку на станцию метро «Парк Победы».