С 27 сентября возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Уфой и Оренбургом

Пригородный поезд «Орлан» формирования АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» свяжет прямым беспересадочным сообщением столицу Республики Башкортостан и административный центр Оренбургской области.

В первую поездку из Уфы скорый «Орлан» № 7135 отправится в Оренбург 27 сентября в 13:54 (время местное).

С 28 сентября по данному маршруту будет курсировать ежедневный скорый «Орлан» № 7103/7144, отправляясь со станции Уфа в 07:48 и в 15:15 – со станции Оренбург. Время поезда в пути – 6 часов 6 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и Кумертау.

На территории, по которой пролегает маршрут, проживают более 2,3 млн человек, для которых прямое и удобное железнодорожное сообщение повысит их мобильность и улучшит качество жизни, позволив проводить меньше времени в пути и больше времени уделять себе и своей семье.

В составе поезда – 3 вагона, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкие сидения, розетки для подзарядки мобильных устройств, широкие багажные полки, светодиодное освещение информационные табло и экологически чистые туалетные комнаты.

«Орланы» полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Согласно правилам оформления проездных документов на скорые пригородные поезда с предоставлением мест, приобрести билеты на «Орлан» можно не более чем за 10 дней до отправления поезда. Билеты доступны к покупке в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в кассах пригородного сообщения. Стоимость билета – 866,8 рублей. Действуют все федеральные льготы, а также скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях).

Напомним: железнодорожное сообщение между столицами двух регионов – Уфой и Оренбургом – перестало действовать более 10 лет назад. В настоящее время добраться на поезде из одного города в другой можно только на поездах дальнего следования с пересадкой в Самаре, Челябинске, Рузаевке, Сызрани и других городах. При этом время поездки составляет не менее 19 часов.

Сегодня инфраструктурные возможности и современный подвижной состав позволяют возобновить данное направление уже на новых скоростях, с высоким уровнем комфорта и безопасности для пассажиров. Поэтому было принято решение продлить маршрут рельсового автобуса «Орлан», курсировавщего между Уфой и Кумертау, до Оренбурга.