Свердловская железная дорога назначает пригородные поезда на участке Пермь-1 – Пермь-2

В связи с возобновлением движения на участке Пермь-1 – Пермь-2 Свердловской железной дороги поэтапно (в период с 17 по 21 сентября 2021 года) восстанавливается курсирование пригородных поездов с изменением маршрутов и расписания движения (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», ППК).

Маршруты «Ласточек», курсирующих от Краснокамска до Перми-2, продлены до станции Левшино. Поезда, идущие по Горнозаводской ветке до станции Пермь-1, будут довозить пассажиров до железнодорожного вокзала Пермь-2. Это коснется 17 пригородных поездов, в том числе двух зимних поездов для лыжников, идущих в краевую столицу со стороны станций Углеуральская и Чусовская.

Изменения коснутся поездов по направлениям:

«Городская электричка»: 5 поездов будут курсировать по маршрутам: № 7116 Пермь-2 – Голованово, № 7111 Голованово – Пермь-2, № 7118 Пермь-2 – Левшино, № 7102 Оверята – Голованово, № 7105 сообщением Голованово – Оверята;

на Краснокамском направлении продлены маршруты поездов № 6012 Краснокамск – Левшино, № 6018 Краснокамск – Левшино и № 6015 Левшино – Краснокамск;

с Чусовского направления будут прибывать на вокзал Пермь-2 девять поездов: № 6253, № 6203, № 6205 и № 6201 сообщением Чусовская – Пермь-2, № 6219 Комарихинская – Пермь-2 (по субботам), № 7221 Комарихинская – Пермь-2 (по воскресеньям), № 6221 Селянка – Пермь-2, № 7032/7031 Лысьва – Пермь-2, а также № 6217 «Лыжник» сообщением Чусовская – Пермь-2 (в зимний период);

на Чусовское направление будут отправляться с вокзала Пермь-2 поезда № 6254, № 6202, № 6204, № 6206 сообщением Пермь-2 – Чусовская, № 6220 Пермь-2 – Комарихинская (по субботам), № 6222 Пермь-2 – Комарихинская (по воскресеньям), № 7034/7033 Пермь-2 – Лысьва, № 6218 «Лыжник» сообщением Пермь-2 – Чусовская (в зимний период);

с Углеуральского направления будут прибывать на вокзал Пермь-2 восемь поездов: № 6262/6261 сообщением Кизел – Пермь-2, № 6269, № 6263 Углеуральская – Пермь-2, № 6271 Боковая – Пермь-2, № 6295, № 6293 Дивья – Пермь-2, № 6291 Ярино – Пермь-2, а также № 7129 «Лыжник» сообщением Углеуральская – Пермь-2 (в зимний период);

на Углеуральское направление будут отправляться с вокзала Пермь-2 поезда № 6266/6265, № 6268/6267 сообщением Пермь-2 – Кизел, № 6264 Пермь-2 – Углеуральская, № 6272 Пермь-2 – Боковая, № 6296, № 6294 Пермь-2 – Дивья, № 6298 Пермь-2 – Ярино, а также № 7128/7127 «Лыжник» сообщением Пермь-2 – Углеуральская – Кизел (в зимний период).

В связи с продлением маршрутов пригородных поездов с 17 сентября 2021 года отменены поезда:

№ 7103 сообщением Пермь-2 – Оверята;

№ 7115 сообщением Голованово – Пермь-1;

№ 7114 сообщением Пермь-1 – Левшино;

№ 7113 сообщением Левшино – Пермь-1.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.