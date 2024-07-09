Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороге в январе-июне текущего года привлекли 127 новых клиентов

14:52

Работники центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге привлекли 127 новых клиентов в сфере грузовых перевозок за 6 месяцев 2024 года. Это позволило дополнительно перевезти 671,7 тыс. тонн грузов. При этом железнодорожники обработали 963 входящих обращения, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). За 6 месяцев 2024 года к этой системе подключились 43 грузоотправителя и грузополучателя, работающих на полигоне обслуживания КбшЖД.

Кроме того, более 1,6 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта на КбшЖД пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За январь-июнь 2024 года к этому сервису подключились 184 новых клиента, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.