Новый остановочный пункт Ягодное открылся в Нижегородской области

17:11

В связи с обращениями жителей крупного садового кооператива «Ягодное» Богородского района Нижегородской области Горьковская железная дорога в конце июня ввела в эксплуатацию новый остановочный пункт Ягодное.

Новая деревянная платформа была возведена возле сектора А СНТ «Ягодное» за 17 дней. Возле нее будут останавливаться пригородные поезда, курсирующие на Арзамасском направлении. Время в пути от железнодорожного вокзала Нижний Новгород составляет 1 час 10 минут.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения на ГЖД можно получить: