Новый остановочный пункт Ягодное открылся в Нижегородской области

2021-06-29 17:11
Новый остановочный пункт Ягодное открылся в Нижегородской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с обращениями жителей крупного садового кооператива «Ягодное» Богородского района Нижегородской области Горьковская железная дорога в конце июня ввела в эксплуатацию новый остановочный пункт Ягодное.

Новая деревянная платформа была возведена возле сектора А СНТ «Ягодное» за 17 дней. Возле нее будут останавливаться пригородные поезда, курсирующие на Арзамасском направлении. Время в пути от железнодорожного вокзала Нижний Новгород составляет 1 час 10 минут.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения на ГЖД можно получить:

  • в едином информационно-справочном центре ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
  • в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
  • ∙в пригородных билетных кассах;
  • на нашем сайте ;
  • на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
