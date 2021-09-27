С 1 октября на Калининградской железной дороге изменяется расписание движения пригородных поездов

13:12

В связи с сезонным снижением пассажиропотока с 1 октября на Калининградской железной дороге корректируется расписание движения пригородных поездов.

В частности, несколько поездов Зеленоградского и Светлогорского направлений, которые летом курсировали по выходным и праздникам, отменяются. 6 ежедневных поездов переводятся в режим «по рабочим дням».

Поезда, курсировавшие летом через остановочный пункт Приморье, теперь вновь будут останавливаться в Зеленоградске, за исключением дневного поезда № 6907/6908, следующего из Калининграда в Пионерский Курорт и обратно.

Также отменяются поезда на участке Калининград – Железнодорожный, которые ранее были назначены специально к «высокому» туристическому сезону.

С расписанием пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте «Калининградской пригородной пассажиркой компании», на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.