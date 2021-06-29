Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 3 июля поезда на участке Каланчевская – Курский вокзал начнут курсировать по одному пути

2021-06-29 14:35
С 3 июля на центральном участке МЦД-2 поезда начнут курсировать в реверсивном режиме по IV главному пути, пролегающему по новому Каланчевскому путепроводу. Сквозной маршрут через центр города сохранят 66 пар поездов МЦД-2 в сутки, а также скоростной поезд дальнего следования «Сапсан», следующий транзитом по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В связи с запуском реверса остальные поезда будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево, Дмитровская, Рижская и Рижского вокзала; от Подольска до Царицына и Курского вокзала. Для посадки-высадки пассажиров на станции Москва-Рижская построена дополнительная временная деревянная платформа. С 23:00 2 июля до 4 июля поезда, следующие в сторону Подольска, проследуют через станцию Каланчевская без остановки.

С 4 июля электропоезда обоих направлений будут останавливаться у новой пассажирской платформы, попасть на которую можно по временному мосту как со стороны Каланчевской улицы, так и со стороны Комсомольской площади.

Запуск реверсивного движения позволит разгрузить участок Каланчевская – Курский вокзал и приступить к следующему этапу реконструкции: демонтажу существующей инфраструктуры (2-й главный путь уже разобран) и укладке трех новых главных путей, которые в районе Комсомольской площади пройдут по двум новым путепроводам. Всего на участке на специальные виброизолирующие маты предстоит уложить около 12 км бесстыкового пути. В настоящее время на стапелях стройплощадки завершена сборка самой крупной двухпутной арки путепровода для II и III главных путей длиной 88 м и весом 900 т, продолжается сборка двух двухпутных арок весом 500 т и длиной 55 м каждая.

Переход на реверсивное движение также позволит продолжить строительство новой пассажирской инфраструктуры на станциях Каланчевская и Курский вокзал, где в настоящее время проводятся работы по возведению новых платформ  а также подэстакадного и подземного вестибюлей соответственно, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

