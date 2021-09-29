В 2021 году в Красноярском крае появилось свыше 10 новых маршрутов электричек

С начала года на Красноярской железной дороге появилось более 10 дополнительных пригородных и городских маршрутов электропоездов. Среди них такие, как Зыково – Красноярск – Чернореченская, Базаиха – Красноярск – Кача и Бугач – Красноярск – Уяр.

Беспересадочные маршруты связывают западную и восточную пригородные зоны Красноярска и повышают мобильность населения внутри агломерации.

Также компания «Краспригород» увеличила частоту курсирования электричек на направлении до Дивногорска, где активно развивается внутренний туризм. Чтобы повысить комфорт пассажиров, назначены 4 дополнительных рейса на выходные дни.

Кроме того, в рамках развития проекта «Городская электричка» компанией проведена работа по повышению транспортной доступности Советского района Красноярска, где расположены 3 остановочных пункта: Красноярск-Северный, Водопьянова и Северное шоссе.

Дополнительно «Краспригородом» назначены 4 электропоезда отправлением со станции Красноярск-Северный, которые курсируют как внутри города, так и до Дивногорска и Иланского. Пользующаяся популярностью «дачная» электричка, совершающая рейсы по маршруту Зеледеево – Красноярск-Северный в дневное время по средам и пятницам, стала круглогодичной.

Всего по маршруту Красноярск – Красноярск-Северный – Красноярск на сегодняшний день курсируют в будни – 18 электропоездов (ранее – 14), в выходные – 6 (ранее – 0).

Дополнительные утренние поезда появились на направлении Иланская – Красноярск – Иланская. Это 4 рейса в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам – которые уже пользуются спросом у населения. В среднем, каждый электропоезд доставляет порядка 300 пассажиров.

В результате расширения и оптимизации маршрутной сети число «сквозных» электропоездов, позволяющих пассажирам осуществлять поездки без пересадки на станции Красноярск, достигло своего исторического максимума – 26, в том числе 10 – до станции Красноярск-Северный.

Отметим, что количество маршрутов увеличено на КрасЖД в рамках регионального заказа Красноярского края.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.