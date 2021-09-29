Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги в столичном регионе и Рязанской области изменится в октябре в связи с путевыми работами

12:27

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится в первой половине октября в связи с путевыми работами.

Так, работы по обслуживанию инфраструктуры пройдут 4 и 5 октября с 06:00 до 16:00 на участке Блок-пост 297-305 км, 8 и 11 октября с 07:00 до 11:00 на станции Алпатьево. На станциях Щурово, Фруктовая и Подлипки произведут замену стрелочных переводов 9, 10, 12, 13, 16 и 17 октября с 06:00 до 12:30.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте некоторых электричек. Несколько электропоездов выведут из графика на участках Ипподром – Голутвин – Фруктовая.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.