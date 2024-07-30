Уровень дистанционного оформления перевозочных документов на Северо-Кавказской железной дороге достиг 91,5% по итогам I полугодия 2024 года

На Северо-Кавказской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов по итогам I полугодия текущего года достиг 91,5%.

В общей сложности, в январе-июне текущего года с применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» было зарегистрировано около 3,3 млн документов. При этом только в июне к системе было подключено 13 новых клиентов.

В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»): транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.

Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминально-складские услуги, функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ клиенты могут обратиться по тел.: 8 (800) 755-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.