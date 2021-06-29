Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

600 млн поездок по МЦК совершили пассажиры с момента его открытия

2021-06-29 09:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Юбилейный пассажир отправился со станции Площадь Гагарина. За неполные 5 лет, прошедшие с открытия кольца, наиболее популярными станциями у пассажиров стали Площадь Гагарина (ей воспользовались более 53 млн пассажиров), Ростокино (свыше 28 млн) и Нижегородская (свыше 25 млн).

МЦК объединило многие районы Москвы, сделав их доступнее, а также изменило привычный маршрут москвичей и гостей столицы, сократив время и расстояние поездки. В часы пик «Ласточки» курсируют каждые 4 минуты (в остальное время – 8 минут). Такой интервал движения поездов на МЦК в будние дни обеспечивают 242 пары поездов.

Сегодня МЦК объединяет 31 остановочный пункт, на 17-ти из которых можно сделать пересадку на метро; 10 станций интегрированы с радиальными направлениями Центрального транспортного узла.

До конца 2022 года планируется интеграция МЦК с Киевским направлением железной дороги. Для этого в настоящее время ведутся работы по строительству соединительной ветки между Белорусским и Киевским направлениями Московской железной дороги в рамках проекта МЦД-4. На новой станции Камушки уже возведены 2 «береговые платформы» длиной свыше 300 м, в ближайшее время начнется монтаж навесов. Северный вестибюль новой станции будет интегрирован с остановочным пунктом Деловой центр МЦК по принципу «Сухие ноги», а южный вестибюль – со станцией Тестовская Белорусского направления МЦД-1.

Постоянно улучшается инфраструктура кольца. Например, усовершенствована система, регулирующая движение поездов, модернизирована система электроснабжения. На станции Андроновка произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и новый парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизированы пути для стоянки поездов. Кроме того, на станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.

