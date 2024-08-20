На Калининградской железной дороге приступили к работе первые девушки – помощники машиниста грузового тепловоза

15:16

Впервые на Калининградской железной дороге помощниками машиниста грузового локомотива стали девушки – Надежда Лопатникова и Елизавета Костерева успешно окончили курсы помощников машиниста в Калининградском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» и после прохождения стажировки получили допуск к самостоятельной работе. Свой первый рейс Елизавета Костерева выполнила по маршруту Железнодорожный – Черняховск, Надежда Лопатникова – из Калининграда до станции Чернышевское.

Добавим, что в 2021 году на Калининградской железной дороге вышла в рейс первая девушка – помощник машиниста электропоезда «Ласточка». На сегодняшний день на приморских направлениях магистрали трудятся 4 женщины.

В настоящее время Калининградская магистраль продолжает набор юношей и девушек на бесплатное обучение профессии «помощник машиниста тепловоза». Будущим железнодорожникам гарантированы стипендия, соцпакет сотрудника холдинга и дальнейшее трудоустройство. Тел. для справок: +7 (401) 258-75-38, +7 (921) 100-78-70, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.