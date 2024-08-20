Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Калининградской железной дороге приступили к работе первые девушки – помощники машиниста грузового тепловоза

2024-08-20 15:16
На Калининградской железной дороге приступили к работе первые девушки – помощники машиниста грузового тепловоза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые на Калининградской железной дороге помощниками машиниста грузового локомотива стали девушки – Надежда Лопатникова и Елизавета Костерева успешно окончили курсы помощников машиниста в Калининградском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» и после прохождения стажировки получили допуск к самостоятельной работе. Свой первый рейс Елизавета Костерева выполнила по маршруту Железнодорожный – Черняховск, Надежда Лопатникова – из Калининграда до станции Чернышевское.

Добавим, что в 2021 году на Калининградской железной дороге вышла в рейс первая девушка – помощник машиниста электропоезда «Ласточка». На сегодняшний день на приморских направлениях магистрали трудятся 4 женщины.

В настоящее время Калининградская магистраль продолжает набор юношей и девушек на бесплатное обучение профессии «помощник машиниста тепловоза». Будущим железнодорожникам гарантированы стипендия, соцпакет сотрудника холдинга и дальнейшее трудоустройство. Тел. для справок: +7 (401) 258-75-38, +7 (921) 100-78-70, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru