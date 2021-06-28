Калмыкия получит прямое железнодорожное сообщение с Черноморским побережьем

15:58

Этим летом пассажиры смогут отправиться на поезде из Элисты в Анапу: холдинг «ЖД» возобновляет прямое железнодорожное сообщение между столицей Калмыкии и Черноморским побережьем России. Для расширения транспортной доступности регионов и комфортной поездки к курортам Черноморского побережья АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») назначает группу беспересадочных вагонов сообщением Анапа – Элиста по определенным датам.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны. Стоимость билетов: от 1,3 тыс. рублей – в плацкарте и 3,3 тыс. рублей – в купе. Подвижной состав оснащен кондиционерами и биотуалетами, в купейном вагоне разрешен провоз животных.

Расписание составлено таким образом, чтобы отдыхающие могли провести полноценный отпуск на морском побережье и вернуться домой. Совершить поездки из Элисты в Анапу можно будет 3, 11, 17, 25, 31 июля, а также 7, 15. 21 и 29 августа, из Анапы – 2, 10, 16, 24, 30 июля, а также 6, 14, 20 и 28 августа.

Из Элисты вагоны беспересадочного сообщения будут отправляться в 14:44 и прибывать в Анапу на следующие сутки в 10:37. Время в пути составит 19 часов 53 минуты. Отправляться из Анапы пассажиры будут вечером в 22:10 и прибывать в Элисту на следующий день в 13:58. Время в пути составит 15 часов 48 минут.

Приобрести билеты и узнать подробную информацию о графике курсирования группы беспересадочных вагонов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.