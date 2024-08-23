Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» в сентябре отправится в Хакасию и на юг Красноярского края

Поезд здоровья Красноярской железной дороги «Святитель Лука» в сентябре отправится в Хакасию и на юг Красноярского края

11:53

В сентябре Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» будет работать в Хакасии и на юге Красноярского края.

Сначала передвижная поликлиника побывает на двух станциях в Хакасии: 8-10 сентября – Абаза, 11-12 сентября – Ташеба.

Затем состав переедет в Минусинский район Красноярского края: 13-16 сентября – Минусинск, 17 сентября – Туба.

Далее поезд здоровья совершит остановки в Курагинском районе Красноярского края: 18-20 сентября – Курагино, 21 сентября – Журавлёво.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.