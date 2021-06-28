Расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 29 июня по 2 июля в связи с укладкой бесстыкового пути

10:16

С 29 июня по 2 июля изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Москва-Рижская – Красный Балтиец.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время – с 22:50 до 06:00. За это время железнодорожники уложат 1 км бесстыкового пути. Новые бесстыковые (или «бархатные») пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.