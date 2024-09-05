Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Уфимская детская железная дорога за лето перевезла более 16 тыс. человек

2024-09-05 15:02
Уфимская детская железная дорога подвела итоги летних перевозок. С июня по август 2024 года было отправлено более 1 тыс. поездов, перевезших свыше 16 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем годом ранее.

В 2023-2024 учебном году основным железнодорожным профессиям обучались 450 школьников с 5 по 11 классы, из них 370 обеспечивали перевозки на малой магистрали в дни летних каникул.

Должностные обязанности среди воспитанников Детской железной дороги распределялись с учетом возраста и уровня теоретической подготовки. В ходе обучения юные железнодорожники знакомятся с профессиями железнодорожного транспорта: машинист локомотива, проводник пассажирских вагонов, осмотрщик вагонов, дежурный по железнодорожной станции, монтер пути, электромонтер систем управления движением поездов.

Сезон пассажирских перевозок на Уфимской детской железной дороге продлится до конца сентября.

Напомним, что детская железная дорога работает 5 дней в неделю – со среды по воскресенье. Поезд совершает 18 рейсов в день с 11:00 до 18:30. Путешествие занимает около 10 минут. Подробная информация размещена на сайте Куйбышевской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

