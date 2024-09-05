ОАО «РЖД» и правительство Еврейской автономной области подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума

09:49

5 сентября в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве ОАО «РЖД» с правительством Еврейской автономной области. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде и губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Соглашение, которое будет действовать до конца 2026 года, определяет ключевые направления сотрудничества в области железнодорожного транспорта на территории региона, проводимой ОАО «РЖД» социальной политики и ее реализации.

Компанию и регион связывает крепкое сотрудничество. ОАО «РЖД» регулярно обновляет пригородный подвижной состав новыми вагонами и современными электричками ЭП3Д.

Развивается инфраструктура: за последние годы реконструирована станция Биробиджан-2, а также линия от Транссиба до нового мостового пограничного перехода с КНР Нижнеленинское – Тунцзян. Только за 2023 год через него перевезено более 3,3 млн тонн грузов. На экспорт отправлен уголь и руда, в обратную сторону – контейнерные поезда.

Напомним, что в 2023 году в бюджет региона ОАО «РЖД» перечислила почти 1,5 млрд рублей налогов. Погрузка на инфраструктуре холдинга в ЕАО составила в 2023 году 4,3 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.