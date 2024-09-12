Более 1 млн человек воспользовались поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург за 8 месяцев 2024 года

15:21

Поездами дальнего следования, которые курсируют по самым популярным маршрутам из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург, в январе-августе 2024 года воспользовались более 1 млн пассажиров. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 8 месяцев 2024 года стали около 960 тыс. человек (+7,5% к 2023 году). Количество курсирующих составов: 16 – прямого сообщения между городами и 12 транзитных.

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за январь-июль 2024 года было перевезено почти 90 тыс. пассажиров (+3,2% к 2023 году). Между городами курсируют 1 поезд прямого сообщения и 4 транзитных.

Напомним, что почти 27 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-август 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года).

