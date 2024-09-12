Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 1 млн человек воспользовались поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург за 8 месяцев 2024 года

2024-09-12 15:21
Более 1 млн человек воспользовались поездами из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург за 8 месяцев 2024 года
Поездами дальнего следования, которые курсируют по самым популярным маршрутам из столицы Приволжья в Москву и Санкт-Петербург, в январе-августе 2024 года воспользовались более 1 млн пассажиров. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 8 месяцев 2024 года стали около 960 тыс. человек (+7,5% к 2023 году). Количество курсирующих составов: 16 – прямого сообщения между городами и 12 транзитных.

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за январь-июль 2024 года было перевезено почти 90 тыс. пассажиров (+3,2% к 2023 году). Между городами курсируют 1 поезд прямого сообщения и 4 транзитных.

Напомним, что почти 27 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-август 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону -00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД. 

