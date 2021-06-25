Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 26 июня на Калининградской железной дороге назначаются дополнительные поезда к морю

2021-06-25 16:28
С 26 июня на Калининградской железной дороге назначаются дополнительные поезда к морю
В связи с благоприятным прогнозом погоды в ближайшие выходные дни, 26 и 27 июня, назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться до станции Зеленоградск-Новый в 10:42 с Северного вокзала, а с Южного вокзала – в 20:55.

Из Зеленоградска в Калининград дополнительно назначенные поезда отправятся в 11:18 и 21:55 и проследуют до Южного вокзала.

В Светлогорск 26 и 27 июня назначен вечерний дополнительный поезд, который отправится с Южного вокзала в 20:26, в обратном направлении – в 21:50.

С понедельника по среду, 28-30 июня, дополнительные поезда будут курсировать по следующему графику: с Южного вокзала до Зеленоградска-Нового – в 09:00, 19:24 и 20:55, в Светлогорск – в 10:20 и 14:17, в Балтийск – в 09:50; до Южного вокзала из Зеленоградска – в 10:13, 20:15, 21:55, из Светлогорска – в 11:30, 15:58 и 21:50.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

