Пассажиры перевозят личные авто на поезде почти на треть чаще, чем в 2019 году

14:29

Более 3,3 тыс. транспортных средств перевезено специализированными вагонами-автомобилевозами в поездах дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с января по июнь 2021 года. Это почти в 2 раза превышает показатель прошлого года и на 28% больше, чем в 2019 году.

Чаще всего пассажиры отправлялись в путешествие с автомобилем по маршрутам Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Адлер и Москва – Санкт-Петербург. Суммарно по этим направлениям перевезли более 2,8 тыс. транспортных средств.

Перевозка автомобилей и мотоциклов – один из самых востребованных дополнительных сервисов АО «ФПК». В настоящее время такую услугу можно оформить также по маршрутам Москва – Казань, Москва – Ростов-на-Дону, Казань – Ростов-на-Дону и др. С марта текущего года пассажиры могут перевозить автотранспорт по маршруту Хабаровск – Новый Ургал. Для этого специальный вагон-автомобилевоз включен в состав поезда № 663/664 сообщением Хабаровск – Чегдомын.

С полным списком маршрутов, по которым курсируют вагоны-автомобилевозы, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Перевозка автомобиля».

Специальный вагон включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 до 4 автомобилей (в зависимости от их габарита) или 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными креплениями для транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Документы на перевозку можно оформить в специализированных билетных кассах АО «ФПК». Пассажиры также могут оставить заявку на перевозку транспортных средств на сайте ОАО «ЖД».