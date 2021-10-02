Восстановлено движение поездов в Пензенской области, прерванное из-за ДТП на переезде

14:10

С 12:22 на перегоне Лунино – Гольцовка (Пензенский регион Куйбышевской железной дороги) открыто движение для поездов.

Напомним: 2 октября в 04:09 на железнодорожном переезде перегона Лунино – Гольцовка (Пензенский регион Куйбышевской железной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда № 116 сообщением Адлер – Томск. В составе поезда – 11 вагонов, в которых находились 336 пассажиров.

В результате ДТП допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания. Точные причины ДТП устанавливаются.

Машинист поезда незамедлительно принял все необходимые меры, в том числе экстренное торможение, благодаря которым удалось избежать наличия пострадавших среди пассажиров, локомотивной бригады и проводников. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Куйбышевской железной дороге и в ОАО «ЖД» работают оперативные штабы.

В восстановительных работах на месте ДТП принимала участие специализированная техника и почти 200 сотрудников железной дороги. Кроме того, железнодорожниками были проведены работы по замене шпал и рельсов на участке в 100 м поврежденного в результате происшествия пути.

В связи с разрушением платформы о. п. 82 км по причине ДТП остановка для всех пригородных поездов отменяется.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда № 116 сообщением Адлер – Томск, № 340 сообщением Новороссийск – Нижний Новгород, № 312 сообщением Новороссийск – Воркута, № 52 сообщением Пенза – Москва отправлены по маршруту следования. ОАО «ЖД» принимает меры для их скорейшего ввода в график движения.

Пассажирам, находившимся в момент ДТП в поезде, будут начислены баллы программы лояльности «ЖД Бонус». Те, кто не являются участниками программы , для получения компенсации могут зарегистрироваться на сайте www.rzd-bonus.ru и сообщить АО «ФПК» номер своего бонусного счета, а также ФИО, направив письмо по адресу электронной почты bonus@fpc.ru. Баллы будут начислены в течение 10 дней. Кроме того, пассажирам трех головных вагонов поезда, которые находились в сходе в результате ДТП, ОАО «ЖД» предлагает пройти бесплатную диагностику здоровья в любом из медицинских учреждений «ЖД-Медицина». Подробности оказания услуги и адрес ближайшего медицинского учреждения пассажиры могут уточнить по телефону: 8 (800) 234-33-33 и на сайте https://www.rzd-medicine.ru.