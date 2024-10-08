Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыта продажа билетов на прямые беспересадочные маршруты из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды

2024-10-08 10:28
Открыта продажа билетов на прямые беспересадочные маршруты из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры Калининградской железной дороги, планирующие поездки в Мурманск и Минеральные Воды, могут приобрести билеты в прямые беспересадочные вагоны.

Прицепной вагон до Мурманска начнет курсировать в составе поезда сообщением Калининград – Санкт–Петербург с 16 декабря 2024 года три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути займет 2 дня 2 часа и 20 минут.

Два прицепных вагона до Минеральных Вод начнут курсировать с 18 декабря в составе поезда сообщением Калининград – Адлер с интервалом через день. Время в пути – 2 дня 8 часов и 48 минут.

Напомним, что продажа проездных документов на поезда дальнего следования открыта за 90 суток до отправления поезда. Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства.

Получить актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru