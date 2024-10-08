Открыта продажа билетов на прямые беспересадочные маршруты из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды

10:28

Пассажиры Калининградской железной дороги, планирующие поездки в Мурманск и Минеральные Воды, могут приобрести билеты в прямые беспересадочные вагоны.

Прицепной вагон до Мурманска начнет курсировать в составе поезда сообщением Калининград – Санкт–Петербург с 16 декабря 2024 года три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути займет 2 дня 2 часа и 20 минут.

Два прицепных вагона до Минеральных Вод начнут курсировать с 18 декабря в составе поезда сообщением Калининград – Адлер с интервалом через день. Время в пути – 2 дня 8 часов и 48 минут.

Напомним, что продажа проездных документов на поезда дальнего следования открыта за 90 суток до отправления поезда. Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства.

Получить актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.