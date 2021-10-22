Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 ноября изменяется график курсирования пригородного поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Сызрань-1

2021-10-22 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 ноября по 11 декабря изменяется график курсирования пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Сызрань-1.

В соответствии с новым расписанием пригородный поезд «Ласточка» Самара – Сызрань-1 будет отправляться со станции Самара по субботам в 07:15; 18:30 и в воскресенье в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 «Ласточка» будет отправляться в субботу в 9:00; в воскресенье – в 9:00 и 16:13.

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах на станциях и вокзалах, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

