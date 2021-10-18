Путешествовать по «единому билету» к курортам Карачаево-Черкессии можно до середины апреля следующего года

Специально для путешественников, желающих увидеть живописные пейзажи Северного Кавказа, АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») продлевает работу мультимодальных маршрутов к популярным курортам Карачаево-Черкесии. Совершать поездки по «единому билету» в сообщении Невинномысск – Черкесск – Карачаевск – Домбай и Невинномысск – Черкесск – Архыз – Романтик и обратно можно будет до 15 апреля 2022 года.
Добраться до Невинномысска пассажиры могут на любом поезде дальнего следования, который проходит через эту станцию. Далее поездка продолжится на комфортабельных автобусах, которые доставят путешественников к самым популярным городам Карачаево-Черкесии. Удобный маршрут позволит ознакомиться со столицей республики – городом Черкесск и увидеть горные вершины Северного Кавказа.
От станции Невинномысск до курортов Карачаево-Черкесии ежедневно отправляются автобусы. По маршруту из Невинномысска до Романтика они отходят в 06:15 и 20:15 и прибывают в 10:15 и 00:45. В обратном направлении автобусы отправляются в 03:55 и 18:30, прибывая в 07:55 и 22:40. По маршруту из Невинномысска в Домбай автобусы отходят в 06:20 и 20:15 и прибывают в 10:25 и 00:55. В обратном направлении автобусы отправляются в 04:00 и 18:35, прибывая в 08:00 и 22:40.
Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».
При покупке «единого» билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Москва, «куда» − Архыз. При покупке «единого» билета пассажиру одновременно оформляется билет на поезд, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе. Оформление производится не позднее чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.
Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки»/«КурортыСеверного Кавказа» , в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.