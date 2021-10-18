Путешествовать по «единому билету» к курортам Карачаево-Черкессии можно до середины апреля следующего года

12:05

Специально для путешественников, желающих увидеть живописные пейзажи Северного Кавказа, АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») продлевает работу мультимодальных маршрутов к популярным курортам Карачаево-Черкесии. Совершать поездки по «единому билету» в сообщении Невинномысск – Черкесск – Карачаевск – Домбай и Невинномысск – Черкесск – Архыз – Романтик и обратно можно будет до 15 апреля 2022 года.

​Добраться до Невинномысска пассажиры могут на любом поезде дальнего следования, который проходит через эту станцию. Далее поездка продолжится на комфортабельных автобусах, которые доставят путешественников к самым популярным городам Карачаево-Черкесии. Удобный маршрут позволит ознакомиться со столицей республики – городом Черкесск и увидеть горные вершины Северного Кавказа.

От станции Невинномысск до курортов Карачаево-Черкесии ежедневно отправляются автобусы. По маршруту из Невинномысска до Романтика они отходят в 06:15 и 20:15 и прибывают в 10:15 и 00:45. В обратном направлении автобусы отправляются в 03:55 и 18:30, прибывая в 07:55 и 22:40. По маршруту из Невинномысска в Домбай автобусы отходят в 06:20 и 20:15 и прибывают в 10:25 и 00:55. В обратном направлении автобусы отправляются в 04:00 и 18:35, прибывая в 08:00 и 22:40.

​ Оформить единый билет можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

При покупке «единого» билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Москва, «куда» − Архыз. При покупке «единого» билета пассажиру одновременно оформляется билет на поезд, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе. Оформление производится не позднее чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

Информация о расписании движения автобусов и стоимости проезда доступна в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки»/«КурортыСеверного Кавказа» , в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.