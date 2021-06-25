Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новая станция Щукинская открылась на МЦД-2 «Нахабино – Подольск»

2021-06-25 12:44
На северо-западе Москвы для пассажиров открылась новая станция МЦД-2 Щукинская. Пересадочный узел, объединивший электропоезда, метрополитен и наземный городской транспорт осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Олег Тони.

«Мы продолжаем реконструкцию и строительство новых путей, железнодорожных дорог, которые входят в Московский транспортный узел, а также масштабную реконструкцию и строительство новых городских вокзалов. В этом году по плану их должно быть построено 11, из них уже 5 построено, введено», – сказал на открытии Сергей Собянин.

В свою очередь, Олег Тони отметил, что новая станция оснащена с учетом современных требований к комфорту.

«Сегодня утром станция открылась для пассажиров. Она работает в штатном режиме: кассы, безбарьерная среда, Wi-Fi, санитарно-бытовые условия – здесь предусмотрено все, что нужно. Задачи по развитию Центрального транспортного узла выполняются планово, никаких отступлений от графика нет», – подчеркнул Олег Тони.

Щукинская улучшит транспортную доступность московских районов Щукино и Покровское-Стрешнево, а также заменит не имевший связи с метрополитеном остановочный пункт Покровское-Стрешнево с малым пассажиропотоком.

На станции построена островная платформа с навесом на всю длину и мост-конкорс с двумя вестибюлями общей площадью 4 тыс. кв. м. Здесь сформирована безбарьерная среда для пассажиров: на подъем и спуск установлены эскалаторы и лифты, билетные кассы с заниженным окном для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в вестибюлях располагаются санитарные комнаты. Территория около станции была благоустроена: здесь железнодорожники высадили 20 лип и 10 саженцев карликовой ивы, а в сторону основного потока пассажиров обустроены навесы для максимально комфортной пересадки.

Строительство станции проходило в условиях сложившейся городской застройки без остановки движения поездов.

Щукинская – это пятая станция, построенная на МЦД-2. До этого были открыты Остафьево и Курьяново на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино – на Рижском. В настоящее время ведется строительство новых станций Марьина Роща, Печатники, реконструируются Москва-Пассажирская-Курская и Каланчевская.

