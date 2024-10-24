За 9 месяцев текущего года на вокзалах Горьковской магистрали собрано почти 248 тыс. бутылок и банок

В январе – сентябре 2024 года посетители вокзальных комплексов на Горьковской железной дороге отправили на переработку почти 248 тыс. использованной тары.

Больше всего пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдано на вокзалах в Казани (66,4 тыс.), Чебоксарах (41,5 тыс.), Владимире (34 тыс.) и Нижнем Новгороде (29,3 тыс.).

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Горьковской магистрали установлено 28 фандоматов. Они расположены в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.